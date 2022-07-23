Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın planları arasında yer almayan Abdulkadir Parmak ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Parmak için Gaziantep FK resmi teklif yaptı ve beklemeye geçti.



GAZİANTEP FK ABDULKADİR İÇİN TEKLİF YAPTI



Gaziantep Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2024 yılına kadar Trabzonspor ile kontratı bulunan futbolcuyu Trabzonspor satmak istiyor. Gazizantep FK da Avcı tarafından sezon öncesi kampına davet almayan Parmak için ısrarcı oldu. Gaziantep FK teklifi yaptı ve artık geri dönüş bekliyor.



PARMAK'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMASI



Abdulkadir Parmak geçen sezon Kayserispor'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan futbolcu 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Bordo-mavili formayla da geçen sezon 6 maça çıkan ve skor üretemeyen futbolcunun adı bir dönem Beşiktaş ile de transferde anıldı.





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