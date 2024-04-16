ABD Milli Takımı'nın 2024 Olimpiyatları'ndaki 12 kişilik kadrosunun 11 oyuncusunu seçtiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ile The Athletic'ten Shams Charania ve Joe Vardon, ABD Takımının 12 kadro pozisyonundan 11'ini tamamladığını aktardı:



• LeBron James (Los Angeles Lakers)

• Stephen Curry (Golden State Warriors)

• Kevin Durant (Phoenix Suns)

• Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

• Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

• Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

• Jayson Tatum (Boston Celtics)

• Jrue Holiday (Boston Celtics)

• Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

• Bam Adebayo (Miami Heat)

• Devin Booker (Phoenix Suns)



Charania ve Vardon, ABD ekibinin boşta kalan 12. pozisyon için halen güçlü bir potansiyel aday havuzuna sahip olduğunu belirtti:



"ABD'deki boş pozisyon için önde gelen adaylar arasında Kawhi Leonard, Paul George, Paolo Banchero, Mikal Bridges ve Jalen Brunson değerlendiriliyor. Ana favori olan Leonard, bir diz sakatlığıyla boğuşuyor ve LA Clippers'la playoffların başlangıcında durumunun ne olacağı ise henüz bilinmiyor."



Curry ve Embiid'in ilk kez beraber kadrosunda yer alacağı ABD Milli Takımı'nda, James ve Durant gibi önemli isimlerin de son dört altın madalyayı kazanan takıma deneyim kazandırması bekleniyor.





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