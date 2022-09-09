ABD'li pasör Micah Ma'a Halkbank'ta

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, ABD'li pasör Micah Ma'a yı kadrosuna kattı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezonda üç kulvarda başarı arayacak Halkbank'ın ülkesinin formasını da giyen Micah Ma'a ile kontrat imzaladığı ifade edildi.



Polonya'nın GKS Katowice takımında son sezonunu geçiren Kaneohe-Hawaii'de 1997 yılında doğan Ma'a, UCLA Bruins (ABD) ve Stade Poitevin Poitiers (Fransa) takımlarının da formalarını giydi.



- "Sahada konuşmak istiyorum"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ma'a, Halkbank'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.



Ankara'ya gelme kararını vermekte zorlanmadığını aktaran sporcu, şunları söyledi:



"Giydiğim formadan dolayı gurur duyuyorum. Çünkü büyük bir kulübe dahil oldum, rotası her zaman şampiyonluk ve benim bireysel rotamla örtüşüyor. Ankara'ya geldim ve benim için harika bir başlangıç oldu. Üç kupada ilerlemek isteyen takımıma katkı yapabilmek için çok çalışacağım. Sahada konuşmayı çok seven bir yapım var ve o anın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum."





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