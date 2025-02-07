ABD'de 'Super Bowl'un ekonomik etkisi 500 milyon dolar

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonun belirleneceği "Super Bowl" organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor.



Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu Super Bowl, 10 Şubat Pazartesi günü (TSİ) 02.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanacak.



ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından takip edilmesi beklenen maçı, 83 bin taraftar da statta izleyecek.



NFL'de 2024 sezonu Lombardi Kupası'nın sahibini belirleyecek mücadelede, Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles karşılaşacak.



Ekonomik etkisi 500 milyon dolar



Super Bowl'un tahmini ekonomik etkisinin 500 milyon doları bulması öngörülüyor.



Organizasyonun, yerel ve uluslararası yayın hakkına sahip TV kuruluşlarından elde edilen gelirleri de kapsayan yayın gelirleri dışında pazarlama ve reklam gelirleri ile stadyumda bilet, forma satışı ve yiyecek-içecek gelirleri de dahil olmak üzere birçok kategoride ekonomik etkisi olacak.



Super Bowl öncesi bir biletin ortalama maliyeti 11 bin dolara (yaklaşık 400 bin lira) ulaşmış durumda. Bu da 2024'e göre bilet fiyatında yüzde 17'lik bir artış anlamına geliyor.



Son beş yılda bir biletin ortalama fiyatı 7 bin 584 dolar düzeyinde bulunuyor. Şimdiye kadar sadece bir bilete ödenen en yüksek rakamın ise 45 bin dolar olduğu kaydedildi.



ABD'de "sağlıksız" bir spor gecesi



Super Bowl gecesi, Şükran Günü'nden (Thanksgiving) sonra ABD'de en çok yiyecek tüketilen ikinci gün olarak dikkati çekiyor.



Organizasyonu takip etmesi beklenen 100 milyondan fazla ABD'linin, maç günü yiyecekleri fast-food ürünlerle ortalama 6 bin kalori alacakları, yani sağlıklı bir tüketimin yaklaşık 2 katı düzeyinde gıda tüketecekleri ifade ediliyor. Super Bowl gecesinde, 5 bin ton patates cipsinin tüketilmesi bekleniyor.



Bu yönüyle de Super Bowl, seyirciler açısından sağlıksız bir spor organizasyonu olarak da görülüyor.



Reklamların toplam süresi 43 dakika 45 saniye



Yapılan anketlerde izleyicilerin yüzde 17'si, reklamların organizasyondaki en iyi bölüm olduğunu söylüyor.



Bu yıl Super Bowl sırasında yayınlanacak 30 saniyelik bir reklamın maliyeti, 7 milyon doları buluyor.



Super Bowl organizasyonu sırasındaki reklamların toplam süresi 43 dakika 45 saniye olacak.



