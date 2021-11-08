Aaron Ramsey, Allegri'nin planları arasında yok!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta beklentilerin altında kalan orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aaron Ramsey, Allegri'nin planları arasında yok!
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08 Kasım 2021 22:54
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Aaron Ramsey'in beklentileri karşılayamadığı ve ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edildi.

İtalyan basınına göre, Ramsey'in teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planları arasında yer almadığı aktarıldı.

Galli orta saha Ekim ayının başından beri Juventus formasını toplamda sadece 7 dakika giyebildiği belirtildi.

Kulübün Ocak ayı transfer döneminde orta saha oyuncusunu satmaya çalışacağı, başarısız olması halinde oyuncunun 2023 yılına kadar geçerli olan sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Oyuncunun İtalyan ekibindeki maaşının yıllık 10 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Ramsey'in de İtalyan kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.


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