Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, 2024-25 NBA sezonu öncesinde merhum ağabeyi Drew'u onurlandırmak adına forma numarasını 50'den 32'ye değiştirme kararı aldı.



Nuggets, daha önce takımda 50 numarayı giyen Gordon'ı kadrosunda 32 numara olarak listeledi. 32 numara son olarak Jeff Green tarafından kullanılmıştı.



Gordon'ın ağabeyi Drew, New Mexico'da üniversitede oynarken ve Fransa, Rusya ve Japonya'da geçirdiği dönemler de dahil olmak üzere yurtdışı kariyeri boyunca 32 numarayı giymişti. Drew, geçtiğimiz Mayıs ayında bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.



NBA'de 11'inci, Denver'da ise beşinci yılına girecek olan Aaron, 2023-24 normal sezonunda ortalama 13.9 sayı, 6.5 ribaund ve 3.5 asist üretti.



Playofflarda ise Gordon, %58.5 şut yüzdesiyle maç başına 14.3 sayı attı ve üç sayılık atışlarda %40.7 isabet oranı yakaladı.





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