A Milli Takım kadrosunda değişiklik

TFF, A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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A Milli Takım kadrosunda değişiklik
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14 Kasım 2024 14:53
TFF, A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

Deniz Gül, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilmişti.
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