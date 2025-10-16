16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

A Milli Takım'da 2.5 milyon euro'luk prim

A Milli Takım'da personele 250 bin euro, futbolculara 2 milyon 250 bin euro prim dağıtıldı.

FIFA, milli takımlara 2.5 milyon Euro ödedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu parayı prim olarak dağıtma kararı aldı. Ancak Ay-Yıldızlılar, prim istemedi. En azından çalışanlara ödeme yapılmasını istedi.

Bunun üzerine TFF, 250 bin Euro'yu çalışanlara, 2 milyon 250 bin Euro'yu da futbolculara dağıttı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
