A Milli Takım'da 2.5 milyon euro'luk prim

FIFA, milli takımlara 2.5 milyon Euro ödedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, bu parayı prim olarak dağıtma kararı aldı. Ancak Ay-Yıldızlılar, prim istemedi. En azından çalışanlara ödeme yapılmasını istedi.



Bunun üzerine TFF, 250 bin Euro'yu çalışanlara, 2 milyon 250 bin Euro'yu da futbolculara dağıttı.



