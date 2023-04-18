A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 1 isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürüyor. Melek Uzunoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 1 isim kadrodan çıkarıldı!
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18 Nisan 2023 15:37
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran'da Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde sezonu tamamlayan oyuncularla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Melek Uzunoğlu'nun sakatlığı nedeniyle geniş aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Türkiye, şampiyonada Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

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