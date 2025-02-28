A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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28 Şubat 2025 17:29
 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 27. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 430,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan ve Almanya takip etti.

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