A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 27. basamağında yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 430,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.
Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan ve Almanya takip etti.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 430,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.
Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan ve Almanya takip etti.