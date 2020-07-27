8 kiralık oyuncu Beşiktaş'a geri dönüyor

8 önemli kiralık oyuncu Beşiktaş'a dönecek. Durumlarına Sergen Yalçın karar verecek.

8 kiralık oyuncu Beşiktaş'a geri dönüyor
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27 Temmuz 2020 11:58
Sezonun bitmesiyle birlikte 8 önemli kiralık oyuncu da yeniden Beşiktaş'a dönecek.

Ajdin Hasiç (Ümraniye), Oğuzhan Özyakup (Feyenoord), Mirin (Toulouse), Larin (Zulte Waregem), Fatih Aksoy (Sivasspor), Sedat Şahintürk (Denizlispor), Muhayer Oktay (Giresunspor) ve Erdem Seçgin (Ümraniyespor), yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kampa çağrılacak.

Genel anlamda bu oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları da bu süreçte netlik kazanacak.



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