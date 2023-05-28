8 gol var kazanan yok; Southampton - Liverpool

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftasında Ruben Selles'in ekibi Southampton ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool 4-4 berabere kaldı.



St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-4 berabere biterken konuk ekip Liverpool'un goller; 10 ve 73. dakikalarda Diogo Jota, 14. dakikada Roberto Firmino ve 72. dakikada Cody Gakpo'dan geldi. Ev sahibi Southampton'un gollerini ise 19. dakikada James Ward-Prowse, 28 ve 48. dakikalarda Kamaldeen Sulemana, 64. dakikada ise Adam Armstrong kaydetti.



Bu sonuçla birlikte daha önce küme düşmesi kesinleşen Southampton sezonu 25 puanla 20. sırada tamamlarken, Liverpool sezonu 67 puanla 5. sırada tamamladı.



