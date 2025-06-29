29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-284'
29 Haziran
Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
5-1
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-0
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
1-3
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa'da üst lige çıktı

Türkiye Kadın Milli Takımı, 2025 Avrupa 7'li Ragbi Trophy 2. ayağında da şampiyon olarak üst lige çıktı.

calendar 29 Haziran 2025 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa'da üst lige çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Kadın Milli Takımı, 2025 Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin 2. ayağında da şampiyon olarak Championship Serisi'ne yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre serinin 2. ve final ayağı, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlendi.

Hırvatistan'ın Makarska kentinde yapılan ilk etapta şampiyonluğa ulaşan Kadın Milli Takımı, lider başladığı grup maçlarında Avusturya'yı 21-12, Romanya'yı 27-5 ve Finlandiya'yı 31-0 yenerek çeyrek finale çıktı.


Çeyrek finalde Romanya'yı 41-0, yarı finalde Ukrayna'yı 26-5'lik skorla geçen ay-yıldızlılar, finalde karşılaştığı Danimarka'yı ise 24-12 mağlup ederek 2. ayakta da şampiyon oldu.

Bu sonuçla 2025 Avrupa Trophy Serisi'ni zirvede tamamlayan Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa'nın en üst düzey ligi olan Championship'e yükseldi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.