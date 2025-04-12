7 gollü maçta kazanan Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Crystal Palace'ı 5-2 mağlup etti.



8. dakikada Eberechi Eze ve 21. dakikada Chris Richards ile 2-0 öne geçen Crystal Palace'a City, 33. dakikada Kevin De Bruyne ve 36. dakikada Omar Marmoush ile cevap verdi.



İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle biten maçta 47. dakikada Mateo Kovacic, 56. dakikada James Mcatee ve 79. dakikada Nico O'Reilly'nin golleriyle Manchester City, maçı 5-2'lik üstünlükle noktaladı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (2G 2B)



Cyrstal Palace ise ligde 5 maç aradan sonra kaybetti. (4G 1B)



City, 55 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 43 puanla 11. sırada kaldı.



