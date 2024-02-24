İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Nuno Espirito Santo'nun yönetimindeki Nottingham Forest karşı karşıya geldi.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa 4-2 kazanırken goller; 4. dakikada Ollie Watkins, 29 ve 39. dakikalarda Douglas Luiz, 61. dakikada ise Leon Bailey kaydetti.



Nottingham Forest'ın golleri ise 45+5'te Moussa Niakhite ve 48. dakikada Morgan Gibbs-White'dan geldi.



Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo maçın 82. dakikasında Youri Tielemans'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa 52 puana ulaşırken, Nottingham Forest 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Luton Town'a konuk olurken, Nottingham Forest sahasında Liverpool'u konuk edecek.





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