4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat koronavirüs tablosu, vaka ve vefat bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

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4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
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04 Şubat 2022 19:46
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 111.157 olduğu açıkladı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 248 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;

"Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız."



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