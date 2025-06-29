4 saat 40 dakika süren maçta Chelsea, Benfica'yı üzdü!

85.DAKİKADA YARIDA KESİLDİ

90 DAKİKA SONUCU 1-1

ÇEYREK FİNALİN ADI CHELSEA-PALMEIRAS

MİLLİLERİMİZ SAHADAYDI

YİNE BENFİCA YİNE YARIDA KALAN BİR MAÇ

Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ve Chelsea karşılaştı.Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci yarıda, 65. dakikada ağları havalandırdı. Maçta normal sürenin bitimine 5 dakika kala sağanak yağış ihtimali nedeniyle maç durduruldu ve tribünler boşaltıldı.Mücadele 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. 90+5. dakikadapenaltıdan attığı golle Benfica maçı uzatmalara taşımayı başardı. 90 dakika sonucu 1-1 olarak bitti.İlk uzatma devresi yine 1-1 ile geçilirken Prestianni 92.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Benfica'yı on kişi bıraktı. İkinci uzatma devresinde Chelsea adeta gol olup yağdı. 108.dakikada, 114.dakikadave 117.dakikadaun ayağından gelen gollerle İngiliz ekibi 120 dakika süren sonunda Benfica'yı 4-1 ile geçti ve çeyrek finale adını yazdırdı.FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk çeyrek final eşleşmesi Chelsea - Palmeiras oldu.Mücadele toplamda 4 saat 40 dakika sürdü.Benfica'da milli futbolcularımızdanmücadeleye ilk 11'de başlayıp 85 dakika sahada kalırkenikinci yarının başında oyuna dahil oldu ve maçı sahada tamamladı.Benfica'nın Auckland ile oynadığı müsabakanın ardından Portekiz ekibinin bir maçı daha hava durumu engeline takıldı. Orlando'daki Inter&Co Stadium'da yapılan karşılaşma devre arasından sonra verilen 2 saat 25 dakikalık aranın ardından oynanabilmişti.