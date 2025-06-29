4 saat 40 dakika süren maçta Chelsea, Benfica'yı üzdü!

Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ve Chelsea karşılaştı.
Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
85.DAKİKADA YARIDA KESİLDİ
İkinci yarıda Reece James, 65. dakikada ağları havalandırdı. Maçta normal sürenin bitimine 5 dakika kala sağanak yağış ihtimali nedeniyle maç durduruldu ve tribünler boşaltıldı.
90 DAKİKA SONUCU 1-1
Mücadele 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. 90+5. dakikada Di Maria'nın penaltıdan attığı golle Benfica maçı uzatmalara taşımayı başardı. 90 dakika sonucu 1-1 olarak bitti.
İlk uzatma devresi yine 1-1 ile geçilirken Prestianni 92.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Benfica'yı on kişi bıraktı. İkinci uzatma devresinde Chelsea adeta gol olup yağdı. 108.dakikada Christopher Nkunku, 114.dakikada Pedro Neto ve 117.dakikada Dewsbury-Hall'un ayağından gelen gollerle İngiliz ekibi 120 dakika süren sonunda Benfica'yı 4-1 ile geçti ve çeyrek finale adını yazdırdı.
ÇEYREK FİNALİN ADI CHELSEA-PALMEIRAS
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk çeyrek final eşleşmesi Chelsea - Palmeiras oldu.
Mücadele toplamda 4 saat 40 dakika sürdü.
MİLLİLERİMİZ SAHADAYDI
Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başlayıp 85 dakika sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu ikinci yarının başında oyuna dahil oldu ve maçı sahada tamamladı.
YİNE BENFİCA YİNE YARIDA KALAN BİR MAÇ
Benfica'nın Auckland ile oynadığı müsabakanın ardından Portekiz ekibinin bir maçı daha hava durumu engeline takıldı. Orlando'daki Inter&Co Stadium'da yapılan karşılaşma devre arasından sonra verilen 2 saat 25 dakikalık aranın ardından oynanabilmişti.
Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
85.DAKİKADA YARIDA KESİLDİ
İkinci yarıda Reece James, 65. dakikada ağları havalandırdı. Maçta normal sürenin bitimine 5 dakika kala sağanak yağış ihtimali nedeniyle maç durduruldu ve tribünler boşaltıldı.
90 DAKİKA SONUCU 1-1
Mücadele 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. 90+5. dakikada Di Maria'nın penaltıdan attığı golle Benfica maçı uzatmalara taşımayı başardı. 90 dakika sonucu 1-1 olarak bitti.
İlk uzatma devresi yine 1-1 ile geçilirken Prestianni 92.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Benfica'yı on kişi bıraktı. İkinci uzatma devresinde Chelsea adeta gol olup yağdı. 108.dakikada Christopher Nkunku, 114.dakikada Pedro Neto ve 117.dakikada Dewsbury-Hall'un ayağından gelen gollerle İngiliz ekibi 120 dakika süren sonunda Benfica'yı 4-1 ile geçti ve çeyrek finale adını yazdırdı.
ÇEYREK FİNALİN ADI CHELSEA-PALMEIRAS
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk çeyrek final eşleşmesi Chelsea - Palmeiras oldu.
Mücadele toplamda 4 saat 40 dakika sürdü.
MİLLİLERİMİZ SAHADAYDI
Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başlayıp 85 dakika sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu ikinci yarının başında oyuna dahil oldu ve maçı sahada tamamladı.
YİNE BENFİCA YİNE YARIDA KALAN BİR MAÇ
Benfica'nın Auckland ile oynadığı müsabakanın ardından Portekiz ekibinin bir maçı daha hava durumu engeline takıldı. Orlando'daki Inter&Co Stadium'da yapılan karşılaşma devre arasından sonra verilen 2 saat 25 dakikalık aranın ardından oynanabilmişti.
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