4 gollü muhteşem maçta kazanan yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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4 gollü muhteşem maçta kazanan yok!
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09 Nisan 2024 23:53
Son güncelleme 10 Nisan 2024 00:01
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Arsenal, Bukayo Saka'nın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 18. dakikada Serge Gnabry karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. 

Bayern Münih, 31. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Harry Kane, 32. dakikada topu ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kane, bu golle Arsenal'e karşı oynadığı 16. maçta 15'nci golünü kaydetti. 

Maçta son sözü Arsenal söyledi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Leandro Trossard, skoru 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. 

Bayern Münih'te sarı kart gören Alphonso Davies, rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 

Rövanş karşılaşması 17 Nisan tarihinde Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak. 

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