Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya geldi. Ligin 9. haftasında oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Freiburg, karşılaşmanın 22. dakikasında Daniel-Kofi Kyereh ile öne geçti. Hertha Berlin bu gole Dodi Lukebakio'nun 34. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda ilk gol Hertha Berlin'den geldi. Başkent temsilcisi 61. dakikada Suat Serdar ile öne geçti. Freiburg'ta 78. dakikada Kevin Schade sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Freiburg 18, Hertha Berlin 8 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Freiburg, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Hertha Berlin, Leipzig'e konuk olacak.





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