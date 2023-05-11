36 yaşındaki Hugo Lloris'e rekor teklif!

Tottenham kalecisi Hugo Lloris'e Suudi Arabistan'tan rekor bir teklif geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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36 yaşındaki Hugo Lloris'e rekor teklif!
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11 Mayıs 2023 18:13
Tottenham'ın tecrübeli file bekçisi Hugo Lloris, kariyerine Suudi Arabistan'da devame edebilir.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübü, Fransız kaleciye yıllık 16 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Başarılı kaleci, İngiliz ekibinde haftalık yaklaşık 100 bin euro kazanıyor.

2024 yılında sözlerşmesi sona erecek file bekçisinin de Arabistan ekibine sıcak baktığı kaydedildi.

36 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 39 gol yedi.

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