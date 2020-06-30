30 Haziran Salı iddaa tahminleri

Futbolda heyecan Avrupa'da devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in yanı sıra, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan nefes kesecek maçlar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 30 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmalardan en önemlilerini sizler için değerlendirdi. Geride kalan hafta sonu kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibi, Salı günü bankolarıyla da sizlere yardımcı olmaya hazır. Herkese bol şanslar...



BRIGHTON - MANCHESTER UNITED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşır veren Brighton, Arsenal'i yendikten sonra Leicester ile berabere kalarak ateş hattından bir anda uzaklaştı. Şu an için tehlikeli durumdan 6 puan uzak olan Brighton, Manchester United'ı ağırlayacağı maçta da en azından 1 puan istiyor. Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen ve hata şansı kalmayan Manchester United'ı ise bu deplasmanda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Manchester United için ciddi anlamda zor bit maç ama 90 dakika sonunda kazanan taraf olacaklarını düşünyorum. Taraf bahisi için soru işareti olanlar, 2-3 gol seçeneğini değerlendirebilirler.



M.United kazanır @ 1,45



MUHTEMEL 11'LER



Brighton: Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Burn; Stephens, Bissouma; Connolly, Mac Allister, Mooy; Maupay



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; James, Fernandes, Rashford; Martial



TORINO - LAZIO



HAKAN CELEP: Lazio, bu sezon boyunca istikrarlı ve kaliteli performanslar gösterdi. Simone Inzaghi'nin takımı, Atalanta karşısında 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 yenildi ama Bergamo deplasmanında bu tür sonuçlar 2-3 sezondur normal karşılanabilir. Torino ise Parma'yı yenebilirdi ama Udinese galibiyeti de Cagliari deplasmanında alınan mağlubiyet de normal karşılanabilir.



Torino, pandemiden bir miktar daha iyi dönmüş olabilir ama genel projeksiyonda son 9 maçın 7'sinde yenilmiş bir takım. Lazio'nun ise Atalanta yenilgisinden önceki son mağlubiyet 25 Eylül'de Inter deplasmanında. Torino, küme düşme hatının 5 puan üstünde. Lazio ise lider Juventus'un 4 puan arkasında ikinci ve şampiyonluk için tüm ihtimalleri zorluyor. Torino'nun bu sezon büyük takımlar karşısındaki kötü performanslarını da düşünecek olursak Lazio, bu maçın açık favorisi.



Lazio kazanır @ 1,62



MUHTEMEL 11'LER



Torino: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Belotti, Verdi



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Parolo; Jony, Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari; Immobile, Correa



GENOA - JUVENTUS



HAKAN CELEP: Geçtiğimiz sezonlarda Napol ile başabaş şampiyonluk mücadeleleri veren Juventus, bu sezon karşısında Lazio'yu buldu. Lazio'nun da kazanıyor oluşu Juventus'u daha diri ve motive ediyor. Bologna'yı deplasmanda 2-0, Lecce'yi sahalarında 4-0 mağlup ettiler. Cristiano Ronaldo, zımba gibi ve fark yaratıyor. Genoa ise sahasında Parma'ya 4-1 yenildikten sonra, ligden düşmesi neredeyse kesinleşen Brescia ile 2-2 berabere kaldılar. Genoa için tehlike çanları çalıyor ve küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerindeler. Seri puanlara ihtiyaçları var ama oyunları, sahadaki kaliteleri işlerinin zor olduğunu gösteriyor.



Genoa'da Radovanovic ve Criscito, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Lasse Schöne ise sakatlıktan döndü ve bu maçta oynaması bekleniyor. Iaqo Falque'nin oynayacağı açıklanırken, Sanabria hakkındaki kararı ise teknik direktör verecek. Juventus'ta ise De Sciglio, Sandro, Khedira, Chiellini ve Merih Demiral yok. Aaron Ramsey'nin ise Adrien Rabiot yerine bu maçta oynaması bekleniyor.



Genoa, kendi sahasında zaman zaman büyük takımlara zorluklar çıkartabiliyor ama şu anki Genoa, bu görüntüden çok uzak. Rakiplerini darmadağın ederek kazanan Juventus, bu maçta farka koşar.



Juventus kazanır @ 1,30



MUHTEMEL 11'LER



Genoa: Perin; Zapata, Romero, Soumaoro; Biraschi, Sturaro, Falque, Schone, Barreca; Pandev, Destro



Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala



LEGANES - SEVILLA



HAKAN CELEP: Sevilla, yenmesi zor bir takım ve 4 maçlık beraberlik serisinde Barcelona'ya da kaybetmediler ancak bu kalitde bir takımın bu kadar formsuz dönmüş olması da dikkat çekici. Kazanmaya başlamaları için Leganes ideal bir maç. Son 10 maçta sadece 1 kez kazanan Aguirre'nin Leganes'i 6 maç kala 19. sıraya demir attı ve ateş hattından çıkmaları için Celta Vigo'dan 9 puan daha fazla toplaması gerekiyor. Yani, artık işleri mucizeye kaldı.



Bu maç öncesi Sevilla'da hiçbir eksik yok. Leganes'te ise Szymanowski, tekrar antrenmanlara başladı ve bu maçta oynaması bekleniyor. Guido Carrillo ve Oscar Rodriguez ise forma giyemeyecek.



Maçın tahminine gelecek olursak; Sevilla, bu maçın açık favorisi ve 3 puan yolunda fazla sorun yaşayacaklarını sanmıyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Leganes: Cuellar; Awaziem, Tarin, Siovas; Ruibal, Gil, Perez, Mesa, Rodrigues; Guerrero, Assale



Sevilla: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Escudero; Vazquez, Fernando, Banega; Ocampos, De Jong, Munir



Sevilla kazanır @ 1,75



BARCELONA - ATLETICO MADRID



HAKAN CELEP: Barcelona cephesinden bakacak olursak; formda ve en iyi durumlarında gözükmüyorlar. Oyunları kesik kesik ve Celta Vigo deplasmanında da buna şahit olduk. Real Madrid'in 2 puan gerisine düşmüşken ve formsuzken, Atletico Madrid gibi hem zorlu hem de formda bir takıma karşı oynamak gerçek bir test olacak. Zorlu 90 dakika öncesi Barça'da Frenkie De Jong, Ousmane Dembele ve Sergi Roberto forma giyemeyecek.



Atletico Madrid'de ise durum çok iyi gözüküyor. 4 maçlık galibiyet serisinde savunmaları sağlam, hücumcuları ise bu sezon ilk kez net bir şekilde 'sahada' göründü. 12 maçlık yenilmezlik serileri ve son olarak şubat ayında Real Madrid'e yenilmişlerdi. Atletico'da ise Sime Vrsaljko ve Mario Hermoso dışında eksik bulunmuyor.



Barcelona, Atletico Madrid'e karşı evinde oynadığı son 19 lig maçını kaybetmedi ve 15'ini kazandı. Atletico'ya yenildikleri son maç 2010'daydı. Bu sezon Barcelona'yı Süper Kupa'da mağlup ettiler.



Maçın tahminine gelecek olursak; Atletico Madrid, 10 yıllık hasretini bitirecekse şartlar çok uygun ancak Barcelona bir 'şampiyon' ve bu maçta da o ruhu sahaya koymaya çalışacaklar. Ancak, Atletico Madrid'in bu maçta kaybedeceğini düşünmüyorum.



Atletico Madrid kazanır @ 3,75



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, Vidal, Rakitic; Messi, Griezmann, Suarez.



Atletico Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Saul, Herrera; Felix, Llorente, Lemar; Costa.



