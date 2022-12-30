Antoine

Griezmann pembe saçlarıyla dikkat çekti.

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid ile Elche karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid'in yıldızlarındanAtletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Joao Felix ve 74. dakikada Alvaro Morata kaydetti.Elche'de Gonzalo Verdu 45. dakikada, Domingos Quina ise 90. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi Atletico Madrid'de ise Mario Hermoso 53. dakikada oyun atılan isim oldu.Ligde üç maç sonra kazanan Atletico Madrid puanını 27'ye yükseltti. Bu sezon ligde galibiyeti olmayan Elche ise 4 puanla haftayı kapattı.İspanya Ligi'nde Atletico Madrid gelecek hafta Barcelona'yı ağırlayacak. Elche ise Celta Vigo'yu konuk edecek.