3 Büyükleri golcüleri batırdı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan 3 büyükler, Türkiye Kupası'na da veda etti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da Kayserispor'a elenerek kupada yarı finali göremezken, Siyah-Beyazlılar'ın Michy Batshuayi ile yakaladığı pozisyonları değerlendirememesi, İstanbul devlerinin gol yollarında yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.



EN DÜŞÜK YÜZDE MERGIM BERISHA'DA



Akşam'da yer alan habere göre; üç büyüklerin gol bulamamasının ana sebebi santrforlarının bitiricikte başarısız olması.



Kayserispor maçında birçok pozisyonu cömertçe harcayan Batshuayi, bu sezon rakip kalelere tam 70 şut çekti. Bu şutların 11'inde gol bulan Belçikalı, 4'ünü ise penaltılardan kaydetti. Batman'in bitiricilik oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş'ın diğer yıldızı Cyle Larin de Batshuayi'den farksız.



Rakip kalelere 36 şut gönderen Kanadalı, 6 golle %16'lık bir oran yakaladı. F.Bahçe'de ise Serdar Dursun, 47 kez kaleleri yoklarken 2'si penaltıdan olmak üzere 9 gol attı. Serdar'ın bitiricilik oranı %19. Fenerbahçe'nin diğer golcüsü Mergim Bersiha ise 28 şutta 3 kez gol sevinci yaşadı. Alman golcü, üç büyük takımın golcüleri arasında bitiricilik oranı en düşük isim %10.7.



TRABZONSPOR'DA ORAN %20'NİN ÜZERİNDE



Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da da durum ezeli rakipleri gibi... Aslan'ın golcüsü Mohamed, bu sezon forma giydiği maçlarda 48 şut attı ve sadece 6 kez ağları sarstı. Mısırlı'nın bitiricilik oranı %12.5. Galatasaray'a devre arasında gelen Gomis ise 3 maçta rakip kaleleri 10 kez yokladı, 3 gol attı, 2'si penaltı.



Fransız'ın oranı %33. Lider Trabzonspor'u ise golcüleri taşıyor. 51 şut atan Cornelius, 12 kez ağları sarstı ve %23'lük bir oran yakaladı. Djaniny ise; 28 şutta 6 gol bulurken %21'lik ortalama tutturdu. Ligde en fazla şut çeken isim ise Adana Demirspor İtalyan yıldızı Balotelli (82). Balo da %12'lik isabet yakaladı.





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