26 Temmuz iddaa tahminleri

Pazar günü iddaa hem keyif yapacağız hem de yine kazanacağız! Sporx iddaa ekibi, bültende yer alan en özel maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Kazandıracak tahminler hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.

18.00 LEICESTER - MANCHESTER UNITED



Premier Lig'de son haftanın en önemli maçlarından birinde Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Bu maç berabere biterse Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Beraberlik durumunda Leicester, Chelsea'nin Wolves'a Stamford Bridge'te kaybetmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Yani Leicester, sezon boyunca elinde tuttuğu Şampiyonlar Ligi biletini son hafta kaybetmek istemiyorsa kazanmak zorunda. Bu formül de Leicester'ı en çok zorlayacak durum. Leicester, pandemi arasından sonra bir türlü ritm tutturamadı. 8 maçta yalnızca 2 kez kazanabildiler. Son maçlarında Tottenham'a 3-0'lık ağır bir mağlubiyet aldılar. Jose Mourinho'nun formülü basit ve netti. Topu kazanmak zorunda olan Leicester'a bırak ve fırsatları değerlendir. Leicester ne olduğunu anlamadan ilk yarıda 3-0 geriye düştü zaten. Savunmada Çağlar, Ricardo Pereira, Ben Chilwell gibi üç yıldız ismin yokluğu, orta sahada Maddison, Albrighton gibi iki önemli oyuncunun da sakatlığıyla Leicester, yarım bir takım. Tottenham'a karşı yüzde 71 topla oynadılar ama yetmedi. Vardy'e alan lazım ama bulamadı. Savunmada Bennett, Morgan ve Evans topa sahip olarak oynayan bir takımın stoperleri değiller. Belki biraz Evans ama Tottenham, sürekli savunma arkasına uzun toplarla Leicester'ı bozdu. Bu planı Manchester United da uygulayabilir. Bu sezon kapanıp kontra oynadıkları City maçlarında başarılı sonuçlar elde ettiler ve bu oyunu da oynayabileceklerini gösterdiler. Maçın tahminine gelecek olursak; 0-0'ı cebinde tutacak olan Manchester United, kontraataklarla Leicester'ı mağlup eder. Zaten formsuz ve eksik olan Leicester'ın, Rashford - Martial - Greenwood üçlüsünü durdurabilecek bir savunması yok.



Manchester United kazanır @2.00



18.00 ARSENAL - WATFORD



İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Arsenal, sahasında Watford'u konuk ediyor. Arsenal, son 4 maçta kaybettiği 8 puanla UEFA Avrupa Ligi hedefinden de koptu. Watford ise kümede kalma barajının sadece 1 gol altında. Aston Villa, 1 gol averajıyla önlerinde ve son hafta daha farklı kazanan kümede kalacak. Arsenal'in amaçsızlığı ve Watford'un kaderinin tamamen bu maça bağlı olması nedeniyle kazananın konuk ekip olacağını düşünüyorum. Watford, her ne kadar son iki maçını mağlubiyetle kapatmış olmasına rağmen Emirates'te kazanmak için her şeyi yapacaktır.



Watford kazanır @3.15



18.00 WEST HAM - ASTON VILLA



Premier Lig'de kalmayı, Old Trafford'da aldığı 1 puanla garantileyen West Ham United, kümede kalma savaşı veren Aston Villa'yı konuk ediyor. Haftaya 17. sırada giren Aston Villa için tek golün bile önemi var. Zira, 17. sıradalar ve eksi 26 averaja sahipler. 18. sıradaki Watford ise aynı puanda ve eksi 27 averajda. Yani, belki de sadece kazanmaları bile yetmeyecek. Watford'un Arsenal deplasmanında olması onları rahatlatan bir unsur ama West Ham karşısında hem kazanmaya çalışıp, hem de oradaki skoru takip edecekler. Son 3 maçta 7 puan alan Aston Villa, rahatlamış ve sezonu kafaca bitirmiş West Ham karşısında kazanacaktır.



Aston Villa kazanır @2.00



18.00 CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM



İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham ve Crystal Palace, Selhurts Park'ta karşı karşıya geliyor. Tottenham kazanıp, Stamford Bridge'ten gelecek sonucu bekleyecek. Wolves puan kaybeder ve Tottenham kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi bileti Mourinho'nun öğrencilerinin olur. Crystal Palace ise bu maç öncesi %99 14. sırada kalacak. Kazansalar da durum pek değişmeyecek gibi. Bu nedenle Tottenham kadar bu maça asılacaklarını düşünmüyorum. Ayrıca Palace, son 7 maçını da mağlubiyetle kapattı. Bu maçın da farklı olacağını düşünmüyorum. Tottenham kazanır!



Tottenham kazanır @1.35



18.00 CHELSEA - WOLVERHAMPTON



İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea, sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için 1 puana ihtiyaç duyuyor. Kaybederlerse ve Leicester - MANU maçından beraberlik çıkarsa 5. sırada kalabilirler. Wolverhampton ise kazansa bile 5. sıra için 15 averajlık bir dezavantaja sahip. Yani, onlar için bu maçın tek anlamı 6. sırada kalmak olacak. 6. sıra ise UEFA Avrupa Ligi anlamına geliyor. Bu maçta beraberlik Chelsea'nin işine yarıyor. Wolves'ın ise Palace - Tottenham maçından gelecek sonuca göre 3 puandan başka çaresi olmayabilir. Fakat, bunun için risk almaları halinde Chelsea, kontraataklarla tehlikeli bir olarak büyük sıkıntı yaratabilir. Chelsea, 0-0'ı cebine koyup Wolves'ın hatasını bekleyecektir. Wolves da sabırlı olup rakibin hatasını kovalayan bir takım. Yani uzun süre 0-0'a kilitlenmiş bir maç izleyebiliriz. Bu nedenle İY 1.5 alt en ideal seçenek.



İlk Yarı 1.5 Alt @1.30



20.30 HELLAS VERONA - LAZIO



İtalya Serie A'da bitime son 3 hafta kala Hellas Verona ile Lazio karşı karşıya gelecek. Lazio, kazanarak 4. sırayı garanti altına almak istiyor. Zira kredileri tükendi. Verona ise 9. sırada ve hiçbir tehlikeleri yok. Verona bu sezon bir orta sıra takımı için iyi savunma hattı sayesinde rahat bir sezon geçirdi. Ligin en az gol atan takımlarından biri olmalarına rağmen savunma hatlarıyla ayakta kaldılar. Çoğu maçı skor olarak kilitleyerek zafere ulaştılar. Son 4 maçlarının sadece 1 tanesi 2.5 üst bitti. Roma maçı dışında son 9 maçlarının tamamı İlk Yarı 1.5 alt bitti. Lazio'nun da son maçlarda skor olarak zorlandığını düşünürsek, İY 1.5 alt ideal bir seçenek...



İlk Yarı 1.5 Alt @1.42



20.30 ROMA - FIORENTINA



İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala Roma, sahasında Fiorentina'yı onuk ediyor. Roma, son 5 maçta 13 puan alarak 5. sırayı koruma adına vites yükseltti. 10. sırada bulunan Fiorentina ise hayal kırıklığı gibi geçen sezonu son 6 haftada aldığı 12 puanla güzelleştirmeye başladı. Ancak, ligi ancak 1 sıra daha yukarıda bitirebilirler. Roma'nın ise arkasından gümbür gümbür gelen bir Milan var. Bu nedenle son ana kadar kazanmaya devam etmek ve ritm bozmamak zorundalar. Bu nedenle ev sahibi Roma'nın 3 puana daha çok ihtiyaç duyan ve daha kaliteli olan taraf olarak kazanacağını düşünüyorum.



Roma kazanır @1.50