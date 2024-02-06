24Erzincanspor: 'Güç dengeleri eşit değil'

Anagold 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, konuştu.



Bülent Akan, MKE Ankaragücü'nün çıkardığı kadroyla maçı ciddiye aldığını gösterdiğini belirterek, "Güç dengeleri eşit değil. Biz oyunu çirkinleştirmeden, ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadık. MKE Ankaragücü tecrübeli bir takım. Maçı kazanarak tur atladılar. MKE Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.



