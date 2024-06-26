23 Yaş Altı Tekerlekli Basketbolda millilerden 2'de 2!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, günü 2'de 2'yle tamamladı. Milliler, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın sabah seansında Almanya'yı 65-62, akşam seansında ise İtalya'yı 59-47 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Tekerlekli Basketbolda millilerden 2'de 2!
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26 Haziran 2024 21:29
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın sabah seansında Almanya'yı 65-62, akşam seansında ise İtalya'yı 59-47 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki organizasyonda çift maç gününde iki rakibini de mağlup eden milliler, dört maç sonunda üç galibiyete ulaştı.

Ay-yıldızlılar, perşembe günü TSİ 12.45'te İspanya, TSİ 19.15'te ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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