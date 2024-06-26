23 Yaş Altı Tekerlekli Basketbolda millilerden 2'de 2!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın sabah seansında Almanya'yı 65-62, akşam seansında ise İtalya'yı 59-47 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki organizasyonda çift maç gününde iki rakibini de mağlup eden milliler, dört maç sonunda üç galibiyete ulaştı.
Ay-yıldızlılar, perşembe günü TSİ 12.45'te İspanya, TSİ 19.15'te ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki organizasyonda çift maç gününde iki rakibini de mağlup eden milliler, dört maç sonunda üç galibiyete ulaştı.
Ay-yıldızlılar, perşembe günü TSİ 12.45'te İspanya, TSİ 19.15'te ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.
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