22 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı, set vermeden İtalya'yı devirdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında Çekya'yı 3-0 yenen 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı, set vermeden İtalya'yı devirdi
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23 Temmuz 2023 22:01
22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü ve son maçında ev sahibi Çekya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Çekya'da düzenlenen organizasyonun son maçında ev sahibi ekiple karşılaştı.

Rakibini, 25-22, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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