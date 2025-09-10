2026 EuroLeague Final Four, Atina'da oynanacak!

EuroLeague Final Four, 2026'da yeniden Atina'da oynanacak. Yunan başkenti, 9 milyon Euro'luk teklif ile Belgrad'ı geride bıraktı ve dev organizasyonu 4. kez ağırlayacak.

calendar 10 Eylül 2025 12:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: euroleague.net
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan THY EuroLeague Final Four, 2026 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.
 
Organizasyon, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina'daki Telekom Center Arena'da (eski adıyla OAKA) gerçekleştirilecek.
 
ATINA'DAN 9 MİLYON EUROLUK TAAHHÜT
 
EuroLeague yönetimi, Final Four ev sahipliği için aday şehirler arasında Atina ve Belgrad arasında tercih yaptı. Atina'nın EuroLeague'e 9 milyon Euro ödeme taahhüdü vermesi, tercihin Yunanistan'dan yana kullanılmasında belirleyici oldu.
 
DÖRDÜNCÜ KEZ ATİNA
 
Atina, daha önce 1993, 2000 ve 2007 yıllarında Final Four'a ev sahipliği yapmıştı. 2026 organizasyonu ile birlikte başkent, tarihte 4. kez Final Four'a ev sahipliği yapan şehir olarak kayıtlara geçecek.
