'2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası'

Düzce'de düzenlenen 2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası, U21 atışlarıyla devam ediyor. 140 kulüpten 400 sporcunun katıldığı organizasyon, Düzce Şehir Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor.

calendar 02 Temmuz 2025 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
'2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Düzce'de düzenlenen '2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün, U21 atışlarıyla sürdü. Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkiindeki Düzce Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 140 farklı kulüpten 400 sporcu katılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.