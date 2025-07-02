Düzce'de düzenlenen '2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün, U21 atışlarıyla sürdü. Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkiindeki Düzce Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 140 farklı kulüpten 400 sporcu katılıyor.
'2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası'
Düzce'de düzenlenen 2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası, U21 atışlarıyla devam ediyor. 140 kulüpten 400 sporcunun katıldığı organizasyon, Düzce Şehir Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor.
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Düzce'de düzenlenen '2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün, U21 atışlarıyla sürdü. Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkiindeki Düzce Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 140 farklı kulüpten 400 sporcu katılıyor.
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