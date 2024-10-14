20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'ya konuk

20 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Ekim Salı günü Polonya ile Elit Lig'de karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'ya konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2024 16:08
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig dördüncü maçında 15 Ekim Salı günü Polonya'ya konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, Polonya'nın Lomza kentindeki Mosir Stadı'nda yapılacak maç TSİ 15.00'te başlayacak.

Milli takım, Elit Lig'de şu ana kadar 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Polonya maçı öncesinde ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Serhat Öztaşdelen, Burak Gültekin ve Sami Satılmış, karşılaşmanın aday kadrosundan çıkarıldı.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa FK), Berkay Yılmaz (Nürnberg)

Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Bellona Kayserispor), Arda Süne (FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Efe Taylan Altunkara (Manisa FK)

Forvet: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (FC Düren)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery