20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'ya konuk

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig dördüncü maçında 15 Ekim Salı günü Polonya'ya konuk olacak.



Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, Polonya'nın Lomza kentindeki Mosir Stadı'nda yapılacak maç TSİ 15.00'te başlayacak.



Milli takım, Elit Lig'de şu ana kadar 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Polonya maçı öncesinde ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Serhat Öztaşdelen, Burak Gültekin ve Sami Satılmış, karşılaşmanın aday kadrosundan çıkarıldı.



20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Kaleciler: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)



Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa FK), Berkay Yılmaz (Nürnberg)



Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Bellona Kayserispor), Arda Süne (FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Efe Taylan Altunkara (Manisa FK)



Forvet: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (FC Düren)







