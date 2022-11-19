17 Yaş Altı Beyzbol5 Milli Takımımız finalde

17 Yaş Altı Beyzbol5 Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında finale yükseldi.



Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya'da yapılan ve 14 ülkenin katıldığı organizasyonda milliler yarı finalde Çekya'yı yenerek finale çıktı.



Daha önce de Fransa'yı yenen milliler finalde aynı takımla yarın TSİ 15.00'te yeniden karşılaşacak.



A grubunda mücadele veren milliler önceki maçlarda Hollanda, Letonya, Belçika, Moldova ve Bulgaristan'ı da mağlup etmişti.



Açıklamada 17 Yaş Altı Beyzbol5 Milli Takımı'nın, 2023 yılında Meksika'da düzenlenecek dünya kupasına katılmayı da garantilediği aktarıldı.





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