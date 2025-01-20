16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa'da

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt beşinci ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Sofya'da düzenlenen elemelerin son müsabakasında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.



Rakibini 24-26, 25-16, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, elemeleri beşte beş yaparak namağlup lider tamamladı ve temmuz ayında Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



