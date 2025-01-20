16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa'da

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 00:33

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt beşinci ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Sofya'da düzenlenen elemelerin son müsabakasında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.

Rakibini 24-26, 25-16, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, elemeleri beşte beş yaparak namağlup lider tamamladı ve temmuz ayında Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery