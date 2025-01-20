16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt beşinci ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Sofya'da düzenlenen elemelerin son müsabakasında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.
Rakibini 24-26, 25-16, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, elemeleri beşte beş yaparak namağlup lider tamamladı ve temmuz ayında Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa'da
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
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20 Ocak 2025 00:33
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt beşinci ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.
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