16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'ndan üçte üç!

16 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan elemelerde Türkiye, Yunanistan ile karşılaştı.



Karşılaşmayı 25-27, 25-17, 25-23, ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup eden milliler, organizasyonda 3'te 3 yaptı.



Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Semih Oktay, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu tribünden takip etti.



Milliler, elemelerdeki dördüncü maçında 19 Ocak Pazar günü saat 18.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.



Mücadele, TVF Voleybol TV'den canlı yayımlanacak.



