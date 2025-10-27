27 Ekim
15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda millilerimizin madalyaları!

Karadağ'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

calendar 26 Ekim 2025 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Karadağ'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Budva kentindeki şampiyonayı ay-yıldızlı sporcular, 16 madalyayla tamamladı.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın: Esmanur Yurtsever (57 kilo)

Gümüş: Berna Akardere (42 kilo), Yağmur Eryurt (75 kilo), Fatima Amine Seferoğlu (54 kilo), Yağız Kıymaz (52 kilo)

Bronz: Nedime Bolat (+80 kilo), Miray Şahin (80 kilo), Ceyda Kuru (52 kilo), Ümmügülsüm Arlı (46 kilo), Naz Şenel (60 kilo), İvana Kılcı (63 kilo), Ercihan Demirhan (63 kilo), Arda Fidan (66 kilo), Yenerhan Eroğlu (75 kilo), Burak Gediağaç (80 kilo), Hamza Karafazlıoğlu (+90 kilo).

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu sonuç, Türk boksunun altyapıdan yetişen sporcularıyla geleceğe güvenle bakabileceğinin en somut göstergesidir. Sporcularımız yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, gösterdikleri mücadele, disiplin ve azimleriyle de bizlere büyük bir umut verdi. Federasyon olarak bizler, gençlerimizin gelişimi için her türlü imkanı seferber etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
