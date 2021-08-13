13 Ağustos Cuma iddaa tahminleri!

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'da birçok lig başlıyor. Sporx iddaa ekibi, 13 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



BEŞİKTAŞ - RİZESPOR



SİNAN BAYRAM: Süper lig'de 2021-2022 sezonun açılış mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon müthiş bir performans gösteren ve rakiplerini geçerek ipi göğüsleyen Kara Kartal bu yıla yeni transferler ile birlikte çok daha favori şekilde başlıyor. 1 santrafor takviyesi ile bence Beşiktaş çok daha güçlü hale gelecektir. Uzun zaman sonra seyircisinin önünde sahaya çıkacak Siyah Beyazlılardan açılış maçında galibiyet bekliyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.



M'GLADBACH - BAYERN MÜNİH



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, sezonu Borussia Mönchengladbach deplasmanında açıyor. Bayern, sezon öncesi hazırlık maçlarında galibiyet alamadı. Son olarak Napoli'ye kaybettiler. Gladbach ise son hazırlık maçlarının ardından Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'i tek golle geçmeyi başardı. Bayern'in savunmasında bu sene oldukça değişim oldu. Boateng, Alaba, Martinez gibi isimlerle yollar ayrıldı. Stopere Upamecano'yu aldılar. Bayern lige ilk haftadan ağırlık koymak isteyecektir. Ancak savunma anlamında performanslarını görmeden yorum yapmak zor. Kadrosunu büyük ölçüde koruya Gladbach da skor üretebilir. Fileler karşılıklı havalanır.



LORIENT - MONACO



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Monaco deplasmanda Lorient'in konuğu olacak. İki takımda lige beraberlikle başladı. Monaco, Nantes ile sahasında 1-1 berabere kalırken; Lorient St. Etienne deplasmanından 1 puan çıkartmayı başardı. Monaco, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahasında Sparta Prag'ı 3 golle geçmeyi başardı. Özellikle Gelson Martins sezona oldukça etkili başladı. Bunun yanında diğer hücum oyuncularından da verim alıyorlar. Lorient ise geçen sene son anlarda kümede kalmıştı. Monaco, sezona iyi başladı. Lorient deplasmanında da galibiyete uzanacaklardır. Güvenmeyenler 2.5 üstü seçeneğini de değerlendirebilir.



VALENCIA - GETAFE



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da sezonun açılış karşılaşmasında Valencia sahasında Getafe'yi konuk edecek. Ev sahibi ekip, hazırlık maçlarında bazen iyi bazen ise kötü görüntü verdi. Son oynadıkları iki hazırlık maçını da kazanamadılar. Getafe ise hazırlık maçlarının tamamını kazansa da kağıt üstünde kolay rakiplerle oynadılar. Valencia, transfer dönemini de oldukça sakin geçirdi. Sadece 1 ismi kadrolarına kattılar, o da kiralık olarak. Gameiro takımdan ayrıldı. Takımın tecrübeli ismiydi. Getafe ise Vitolo, Alena gibi iyi isimleri kadrosuna dahil etti. Getafe bir adım önde gibi dursa da ligin açılış maçında ben puanlar paylaşılacağını düşünüyorum. Önerim MS0 olacak.



