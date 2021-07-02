12 Dev Adam'ın Tokyo yolunda rakibi Yunanistan

Türkiye, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam'ın Tokyo yolunda rakibi Yunanistan
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02 Temmuz 2021 14:30
 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde 4 Temmuz'da Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

Elemelerin Kanada'da düzenlenen turnuvasında yer aldığı B Grubu'nu 2'de 2 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde, 2. maçında Çin'i 105-80 yenerek A Grubu'nu 2. sırada bitiren Yunanistan'la eşleşti.

Türkiye'nin Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35'te başlayacak ve NTV'den de naklen yayımlanacak.

Bu müsabakayı kazanacak taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te final oynamaya hak kazanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükselmişti.


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