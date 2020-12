12 Aralık Cumartesi iddaa tahminleri

12 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi erteleme maçında Erzurumspor karşısında harika bir oyun oynayan ve sahadan 3-0 gibi net bir sonuçla galip ayrılan Hatay cephesinde yüzler gülüyor. Maç eksiğine rağmen 15 puana yükselen ligin yeni ekibi sanki alt sıralarla hiç işi olmadan bu sezonu bitirecek gibi duruyor. Karagümrük de ligin iyi başlangıç yapan takımlarından birisi ve onlar da 17 puanla ilk 6 içerisindeler. Ben Hatay'da zevkli bir mücadele bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olur.Munir, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Burak Çamoğlu, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Babajide Akintola, Adama Traore, Rayane Aabid, DioufViviano, Enzo Roco, Fatih Kuruçuk, Biglia, Ndao, Ndiaye, Ramazan Civelek, Balkovec, Erik Sabo, Jimmy Durmaz, SobiechSüper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yeniden aşağı doğru giden bir form çizgisi olan Rizespor, son 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Özellikle sahalarında oynadıkları Galatasaray maçında ciddi sıkıntılı görüntü veren Tomas'ın öğrencileri, evinde Göztepe karşısında çıkış yapmak istiyor. Yine iyi istikrar yakalayan ve 18 puanla ilk 5 içerisine kendisini atan Göztepe tarafında ise moraller üst seviyede. Ancak ben bu maçta Rizespor'un tepki vereceğini ve yenilmeyeceğini düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olur.Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Remyİrfan Can, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner, Guilherme, Yalçın, Nwobodo, Halil, NdiayeSüper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı sonrasında 2 tane arka arkaya 1-0'lık galibiyetler alan Bordo-Mavililer Pazartesi akşamı da yine buna yaklaştı ama Sivasspor'un son dakikalarda bulduğu gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Yine de yeni hoca sonrası 3 maçta alınan 7 puan gayet tatmin edici duruyor. Kayseri cephesinde işler Samet Aybaba ile beraber 3 maçta ne yenilgi var ne de galibiyet. Onların da mutlaka maç kazanması lazım. Ben Kayseri'de kontrollü ve az gollü bir maç bekliyorum. 3,5 Alt tercihi doğru seçim olur.İsmail, Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Fernandes, Kanga, LennonTrabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Baker, Diabate, AfobeSüper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 9 maç oynayan ancak sadece 2 puan alarak tamamen ligin dibine yerleşmiş olan Ankaragücü için iş işten geçmeden mutlaka puan ya da puanlar alınmaya başlanması gerekiyor. Aksi taktirde ligde düşen ilk takım çok çabuk belli olacak gibi duruyor. Konyaspor ise lige iyi başlayan takımlardan birisi ve 15 puanla 7. Sıraya yerleşmiş durumdalar. Açıkçası Konya tabi ki daha iyi durumda ama ev sahibi ekibin bir şekilde puan almaya başlayacağına inanıyorum. Ben bu maçta sürpriz bekliyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olabilir.Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, BolingiSehic, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, ThuramSüper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yıllardır kendi sahasında hep iyi maçlar çıkartan ve puanlar toplayan ancak deplasmanda büyük problemler yaşayan Fenerbahçe bu sezon tam tersi bir görüntü veriyor. Oynadığı 6 deplasman maçında 16 puan gibi muazzam bir sonuca ulaşan Sarı Lacivertliler sahasında ise 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış durumda. Bu konuyu çözebilirlerse mutlaka daha da ciddi ivme yakalayacaklardır. Tabi geçen haftadan bu yana kamuoyunda tartışılan hakem performansları konusunun sahaya nasıl yansıyacağı da ciddi merak konusu. Ben Malatyaspor karşısında eksiklerine rağmen Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, CisseAbdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Umut, Cueva, Fofana, Kubilayİngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminbdeki Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir yıkım yaşadı. Solskjaer artık yolun sonuna çok yakın. Eğer Manchester City'ye kaybederlerse, büyük ihtimalle Norveçli teknik adamın görevine son verilir. Geçen sene ligde iki kez Manchester City'yi yenen Manchester United'ın bu hafta kazanmaktan başka çaresi yok. İyi başlamayan ancak toparlanan Manchester City üst sıralara yaklaştı. Çıkışlarını sürdürebilmek adına derbiden de galibiyetle ayrılmanın planları yapıyorlar. Bol pozisyonulu maçta karşılıklı goller olacaktır. 2,5 Üst tercihini de düşünebiliriz.De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Mata, Fernandes, Rashford; GreenwoodEderson; Walker, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesusİngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Ligde iyi başlayan Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton, ciddi şekilde düşüşe geçti. Son 7 haftada sadece 1 kez kazanabilen Everton, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada da 1 puan alabildi. James Rodriguez'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı maçta Everton mutlak galibiyet istiyor. Kazanmaları halinde çıkışa geçeceklerdir. Son iki Everton deplasmanını kaybeden Chelsea, yoluna emin adımlarla devam ediyor ve rakibine göre daha iyi durumda oplduğu bu dönemde, 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Chelsea maçta galibiyete yakın ama oranın risk almaya uygun olup olmadığı tartışılır. Bu nedenle önerim 2,5 Üst seçeneğinden yana olacak. Gollü bir karşılaşma bizleri bekliyor.Pickford; Godfrey, Mina, Keane; Davies, Allan, Doucoure, Iwobi; Bernard, Calvert-Lewin, RicharlisonMendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Pulisic, Giroud, Wernerİtalya Ligi'nde Lazio ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Lazio, ligde ise lider Milan'ın 9 puan gerisinde yer alıyor. Kazanmak zorunda olan Lazio'da buna rağmen Simone Inzaghi kadroda bazı isimleri dinlendirebileceğinin sinyalini verdi. Bu hafta Vedat Muriqi'yi de sahada görebiliriz. Milan'ın 10 puan geriside olan Hellas Verona, 1984'ten bu yana Lazio deplasmanında kazanamadı. Lazio ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden, 1'inde berabere kalan Hellas Verona, zorlu deplasmandan her şeye rağmen puan çıkartmayı hedefliyor. Lazio kadroda rotasyona gitse bile maçı kazanabilir ama risk almadan karşılıklı gol var seçenğini tercih etmek en doğrusu diye düşünüyorum.Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares; Correa, ImmobileSilvestri; Magnani, Dawidowicz, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di CarmineAlmanya Bundesliga'nın 11'inci haftasında zirve takibini sürdüren Leipzig, sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Leipzig, Bayern deplasmanında aldığı 1 puanın ardından, sahasında ManU'yu 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Ev sahibi ekibin son 3 maçında 18 gol atıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardılar. Bremen ise 5 maçlık beraberlik serisinin ardından Wolfsburg ve Stuttgart'a kaybetti. Onlar da alt sıralara daha yakınlar. Leipzig, iç sahada en çok puan toplayan takım. Bu maçta da hata yapmazlar. Leipzig galibiyetinin yanında üst seçenekleri de eklenebilir.Gulasci; Konate, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Adams, Angelino; Kluivert, Forsberg; PoulsenPavlenka; Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson; Gross, Eggestein; Bittencourt, Sargent, Osaka; SelkeAlmanya Bundesliga'nın 11'inci haftasında Borussia Dortmund sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde 2 haftadır puan kaybediyor. Köln mağlubiyetinin ardından Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndüler. Hafta ortasında da Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştükleri maçta Zenit'i mağlup ettiler. Stuttgart ise son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Ancak bu maçların 5'inde de sahadan beraberlikle ayrıldılar. Dikkat çekici bir diğer detay ise bu beraberliklerin gollü olması. Bu maç öncesinde ev sahibi Dortmund'da Haaland yine yok. Konuk ekipte de Ghaddioui sakat. Gonzalo Castro ise cezalı durumda. Ev sahibi ekibin kazanması gerekiyor. Ancak Stuttgart'ta bu deplasmanda gol bulacaktır. Seyir zevki yüksek, bol gollü bir karşılaşma izleriz.Bürki- Zagadou, Hummels, Emre Can, Passlack, Bellingham, Witsel, Schulz, Reyna, Sancho, ReusKobel- Kempf, Mavropanos, Anton, Fundu, Endo, Mangala, Sosa, Coulibaly, Förster, Kalajdzicİspanya LaLiga'da Getafe sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Sevilla, 2 maçlık mağlubiyet serisinin üstüne Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Rennes'i 3-1 ile geçti. Son 10 maçta; 7 galibiyet, 3 mağlubiyet aldılar. Bu maçlarında sadece 2 tanesinde gol atma başarısı gösteremediler. Getafe ise 7 maçtır kazanamıyor. 15'inci sıradalar ve düşme potasıyla aralarında sadece 2 puan var. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Dakonam, Rodriguez ve Mata cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sevilla'da da Escudero ve Haddadi sakatlığı nedeniyle yok. Ev sahibi ekipte önemli eksikler var. Sevilla en azından kaybetmeyecektir. 2-3 gol seçeneği de iyi bir seçenek olarak düşünülebilir.Soria- Suarez, Cabaco, Etxeita, Olivera, Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Hernandez, Angel RodriguezBounou- Navas, Kounde, Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, Ocampos, JongFransa Ligue 1'de Marsilya sahasında Monaco'yu konuk edecek. İki takımda üst sıraları kovalıyor. Marsilya 2 maçı eksik olmasına rağmen lider PSG'nin 4 puan gerisinde. Eksik maçlarını kazanmaları halinde liderliğe yükselecekler. Ev sahibi ekip, Avrupa kupalarına veda etti. Bu onlar için iyi oldu aslında çünkü hiçbir varlık göstermemişlerdi. Monaco ise 4 maçlık galibiyet serisi Lille deplasmanında kaybetti. İki takım arasındaki maçlara baktığınız zaman gollü müsabakalar dikkat çekiyor. Son 10 maçın 9'undu gol barajı aşılmış. Yine o maçta da iki takım da gol atma başarısı göstermiş. Marsilya iç sahada puan kaybına yatkın. İç saha performansları güven vermiyor. Monaco'nun da gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol olur.Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo; Kamara, Rongier, Sanson; Cuisance; Thauvin, BenedettoMannone; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni, Diop; Ben Yedder, VollandAlmanya Bundesliga'nın 11'inci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Union Berlin'in konuğu olacak. Ev sahibi ekip, son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Onu da son hafta Berlin derbisinde aldılar. Bayern ise üst üste 2 beraberliğin ardından sahasında Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmeyi başardı. Konuk ekip, geçen hafta Leipzig karşısında aldığı beraberlikle ben dahil birçok kişiyi yanılttı. Dinlenmiş bir Bayern'in rahat kazanması bekleniyordu. Ev sahibi ekipte ise Kruse takımını sırtlıyor. Son maçta gol ya da asist yapamasa da Kruse takımın en etkili ismi. Bu maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip için büyük handikap. Union Berlin'de Kruse dışında Pohjanpalo ve Schlotterbeck de sakatlıkları nedeniyle yok. Ayrıca Andrich de cezalı durumda. İki takım son 2 sene 2 kez karşı karşıya geldi. İki maçı da Münih ekibi kazanmayı başardı. Bu maç öncesinde konuk ekipte Kimmich ve Martinez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Münih çok kolay olmasa da rakibini mağlup edecektir. Gol barajı da aşılır.Luthe- Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz, Griesbeck, Becker, Prömel, Ingvartsen, Bülter, AwoniyiNeuer- Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Musiala, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowskiİspanya Laliga'da Madrid derbisinde Real Madrid sahasında lider Atletico Madrid'i konuk edecek. Atletico Madrid 10 maç sonunda topladığı 26 puanla lider durumda. Ligin namağlup tek takımı, bunun yanında yedikleri 2 golle kalesinde en az gol gören takım. Real Madrid ise son Gladbach galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Öncesinde de ligde Sevilla deplasmanından 3 puanla dönmüşlerdi. Real Madrid, oynadığı 11 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Bu kayıplar teknik direktör Zidane'nin geleceğini sorgulatmaya başladı. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte, Valverde, Hazard ve Jovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Odegaard ve Mariano'nun durumu ise belirsiz. Atletico Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Costa ve Jimenez yok. Atletico savunma anlamında mükemmele yakın. İlk yarıda eşitlik bozulmaz. Önerim ilk yarı 0.Courtois- Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Junior, BenzemaOblak- Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Koke, Niguez, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez