105 gün sonra geri döndü, galibiyeti getirdi!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, 105 gün sonra yeniden kaleye geçtikten sonra gösterdiği performansla takımına Giresun deplasmanında galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.



2. dakikada Chiquinho'nun golüne engel olamayan Fenerbahçe, bu gol sonrası oyuna kötü başladı ve oyunun ilk 3'te 1'lik diliminde kalesinde arka arkaya pozisyonlar verdi. Altay Bayındır, bu dakikalarda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı ve Giresunspor'un 2. golüne engel oldu.



Altay Bayındır, engel olamadığı ilk gol sonrası 4 kurtarış yapmayı başardı. Hatasız bir oyun çıkaran Altay, sarı lacivertlilerin özlediği kaleci performansını sahaya koydu.



Takımını geriden oyun kurma adına da rahatlatan Altay, yaptığı 24 pasta %62.5 başarı sağladı.





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