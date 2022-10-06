UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, Monaco deplasmanına konuk oldu. Stade Louis II Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 14. ve 45+2. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder ve 55. dakikada Axel Disasi kaydetti. Mücadelede temsilcimiz Trabzonspor'un tek golü 72. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.



Trabzonspor'da Maxi Gomez, 11. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, 3 puanda kaldı. Monaco, 6 puana yükseldi.



Grubun 4. haftasında bu kez Trabzonspor, Monaco'yu konuk edecek.



ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de en son oynadığı Yukatel Kayserispor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunma ve orta alanda değişiklikler yaptı. Avcı, savunmada Hugo'yu yedek kulübesine çekerken Denswil'i stoperde Bartra ile oynattı.



Orta alanda ise Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yedek oyuncular arasında yer alırken Yusuf Yazıcı ve Bardhi 11'de kendilerine yer buldu.



YUSUF YAZICI İLK 11'DE



Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi.



İlk olarak 9 Eylül'de Macaristan'da Ferencvaros takımı karşısında sonradan oyuna dahil olarak forma giyen ancak sakatlanan bordo-mavili futbolcu, son yapılan Yukatel Kayserispor maçının da son 26 dakikasında görev yapmıştı.



Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk defa 11'de sahaya çıktı.



TRABZONSPOR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI



Monaco taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken bordo-mavililer, takımlarını yalnız bırakmadı.



Geniş boşlukların olduğu tribünlerde hemen hemen her bölümde bordo-mavili taraftarların yer alması dikkati çekti.



Karşılaşma öncesinde stat etrafında ve bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Bordo-mavili taraftarları Monaco deplasmanında bazı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Fransa'ya gelerek karşılaşmayı izledi.



Trabzonspor'un eski oyuncularından Carl Medjani de takımın otelini ziyaret ettikten sonra karşılaşmayı takip etti.



Karşılaşma öncesi Endonezya'daki futbol maçında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Trabzonspor'da Gomez, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gomez'in Camara'ya yaptığı faul pozisyonunu izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.



14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo'nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder'in yerden vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gitti: 1-0



20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Nübel yatarak iki hamlede topu kontrol etti.



24. dakikada Diatta'nın sağdan yerden ortasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Embolo'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.



26. dakikada Diatta'nın sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.



28. dakikada Trezeguet'in pasında, Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.



45. dakikada Monaco'nun gelişen atağında Bartra'nın ceza alanı içinde Vanderson'a yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.



45+2. dakikada Ben Yedder, yerden kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere yolladı: 2-0



İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Monaco savunmasında Badiashile'nin uzun geri pasında kaleci Nübel'i aşan top az farkla direğin yanından kornere çıktı.



54. dakikada Diatta'nın ceza alanı hemen içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.



55. dakikada Monaco, farkı 3'e yükseltti. Golovin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0



72. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye düşürdü. Ceza alanı içinde Umut Bozok'un pasında, Bakasetas'ın yerden vuruşunda, top kaleci Nübel'in solundan filelere gitti: 3-1



78. dakikada Lucas'ın pasında, ceza alanı içinde Volland'ın şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla üzerinden kornere çıktı.



89. dakikada Minamino'nun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine doğru gelen topu kornere çeldi.



90+1. dakikada Henrique'nin ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.



Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.



Stat: II. Louis



Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia (Gürcistan)



Monaco: Nübel, Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara (Dk. 65 Lucas), Fofana, Golovin (Dk. 73 Minamino), Embolo (Dk. 57 Volland), Ben Yedder (Dk. 57 Boadu)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 73 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 56 Bakasetas), Yusuf Yazıcı (Dk. 56 Umut Bozok), Bardhi (Dk. 82 Naci Ünüvar), Trezeguet (Dk. 73 Djaniny), Gomez



Goller: Dk. 14 ve 45+2 (penaltıdan) Ben Yedder, Dk. 55 Disasi (Monaco), Dk. 72 Bakasetas (Trabzonspor)



Kırmızı kart: Dk. 11 Gomez (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Denswil (Trabzonspor) Dk. 22 Vanderson, Dk. 74 Diatta (Monaco)





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