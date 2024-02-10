10 kişi Marsilya, 1-0'ı tutamadı

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya 10 kişi kaldığı maçta Metz ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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10 kişi Marsilya, 1-0'ı tutamadı
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10 Şubat 2024 00:54
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Gennaro Gattuso'nun yönetimindeki Marsilya ile Laszlo Bölöni'nin ekibi Metz karşı karşıya geldi.

Veledrome'da oynanan mücadelenin 31. dakikasında Samuel Gigot'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Marsilya, 56. dakikada Faris Moumbagna ile 1-0 öne geçti ancak 61'de Matthieu Udol'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Marsilya'da devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 30'a yükseltirken, Metz 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Brest'e konuk olurken, Metz deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak.

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