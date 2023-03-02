10 Çinli snooker oyuncusuna yasak!

Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği (WPBSA) tarafından geçen ocak ayında haklarında şike soruşturması açılan Çinli 10 snooker oyuncusunun, 2023 Dünya Snooker Şampiyonası da dahil bu yılki organizasyonlarda yarışması yasaklandı.



WPBSA'den yapılan yazılı açıklamada, Çinli 10 snooker oyuncusunun yargılanmasına 24 Nisan'da başlanacak.



Açıklamada, bu sporcuların 2023 Dünya Snooker Şampiyonası da dahil olmak üzere 2022-2023 sezonunda kalan Dünya Snooker Turu etkinliklerine katılamayacağı ifade edildi.



WPBSA, ocak ayında Çinli 10 snooker oyuncusuna şike soruşturması gerekçesiyle men cezası vermişti. Şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verilen oyuncuların; Liang Wenbo, Li Hang, Lu Ning, Yan Bingtao, Zhao Xintong, Zhang Jiankang, Chen Zifan, Chang Bingyu, Zhao Jianbo ve Bai Langning olduğu açıklanmıştı.





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