1. Lig'de playoff yarışı alev aldı!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinin ardından playoff mücadelesi 2 hafta kala alev aldı.



Statü gereği 3. sıradaki takım doğrudan playoff finaline yükselecek. Bu yüzden 3. sırada bitirmenin önemli olduğu ligde 9. sıraya kadar olan takımlar mücadelenin içerisinde yer kapma mücadelesi veriyor.



SAKARYASPOR, UZATMALARDA KAZANDI



Sakaryaspor, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Giresunspor deplasmanında uzatma anlarında bulduğu 2 golle 3-2 kazandı.



Giresunspor 14. dakikada Kasım Köşker ile öne geçti. Sakaryaspor, 16. dakikada Hasan Kılıç ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Şahin Dik'in golüyle öne geçti.



Sakaryaspor, 90+1. dakikada Erdi Dikmen ve 90+6. dakikada Hasan Kılıç'ın golleriyle kazandı.



Son galibiyetini 5 Kasım 2023'te Erzurumspor'a karşı alan Giresunspor, son 21 maçında 20 kez yenildi.



Sakaryaspor ise 57 puana yükseldi ve 3. sıraya tırmandı.



ÇORUM BÜYÜK AVANTAJ TEPTİ



3. sıradaki Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında 2-1 yenildi. Erzurumspor'u öne geçiren golü 50. dakikada Celal Hanalp kaydetti. Çorum, 86. dakikada Thomas Verheydt ile eşitliği sağladı. Mustafa Yumlu, 90+6. dakikada müthiş bir golle takımına galibiyeti getirdi



Çorum FK, 55 puanda kaldı ve 4. sıraya indi.



10. sıradaki Erzurumspor, 44 puana yükseldi ancak playoff şansı mucizelere kaldı.



KOCAELİSPOR, 8 DAKİKADA KAZANDI



Kocaelispor, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Bandırmaspor, 55. dakikada Moussa Djitte ile öne geçti. Kocaelispor, 66. dakikada Cihat Çelik, 69. dakikada Joao Amaral, 74. dakikada Josip Vukovic'in golleriyle galibiyete ulaştı.



Kocaelispor, bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 47 puanda kaldı ve 9. sırada kalıp playoff resminin dışına çıktı.



BODRUMSPOR, YER KAYBETTİ



Bodrumspor, Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 53 puanla 6. sırada yer aldı.



BOLUSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET



Boluspor ise ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı sahasında 3-1 mağlup etti.



Altay, 45+1. dakikada Enes Öğrüce ile öne geçti. Boluspor, 55. dakikada Daniel Avramovski ile eşitliği sağladı ancak 3 dakika sonra Gigic'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Youssouf Oulare, 68. dakikada Boluspor adına kritik bir gol kaydetti. Boluspor'u rahatlatan gol ise 90+4. dakikada Avramovski'den geldi.



Boluspor, 50 puanla 7. sırada yer aldı ve 8. sıradaki Bandırmaspor ile 2 hafta kala arasındaki puan farkını 3'e çıkarıp büyük avantaj elde etti.



GENÇLERBİRLİĞİ YENİLİP İŞİNİ MUCİZELERE BIRAKTI



Ligin ikinci yarısında büyük bir yükseliş içerisinde olan Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanında 1-0 yenilip 47 puanda kaldı ve playoff hattının son basamağında yer alan Boluspor'un 3 puan arkasına düştü.



Sonuçlar



Adanaspor 1-1 Manisa FK

Boluspor 3-1 Altay

Erzurumspor 2-1 Çorum

Giresunspor 2-3 Sakaryaspor

Göztepe 2-0 Gençlerbirliği

Keçiörengücü 4-2 Ümraniyespor

Kocaelispor 3-1 Bandırmaspor

Şanlıurfaspor 1-3 Eyüpspor

Tuzlaspor 0-0 Bodrumspor



PUAN DURUMU



1. (72) Eyüpspor

2. (66) Göztepe

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3. (57) Sakaryaspor

4. (55) Çorum

5. (55) Kocaelispor

6. (53) Bodrumspor

7. (50) Boluspor

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8. (47) Bandırmaspor

9. (47) Gençlerbirliği





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