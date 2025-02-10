1. Lig'de iki maçın hakemi açıklandı

Trendyol 1. Lig'de salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de iki maçın hakemi açıklandı
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10 Şubat 2025 13:29
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler şu şekilde:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen

20.00 Manisa FK-Kocaelispor: Batuhan Kolak


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