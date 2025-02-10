1. Lig'de iki maçın hakemi açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler şu şekilde:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Manisa FK-Kocaelispor: Batuhan Kolak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler şu şekilde:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Manisa FK-Kocaelispor: Batuhan Kolak
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