22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak–İasos etabıyla devam etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 14 millik Yalıkavak-İasos Ruins etabıyla sürdü.

calendar 22 Ekim 2025 16:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak–İasos etabıyla devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 14 millik Yalıkavak-İasos Ruins etabıyla devam etti.

Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler, Bodrum'un kuzeydoğusuna uzanan 14 millik parkurda yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, kıyı seyri boyunca hem stratejik mücadelelerini hem de denizcilik ustalıklarını sergiledi.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışların 2. günüyle ilgili yaptığı açıklamada, İasos'un The Bodrum Cup tarihinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıllar sonra yeniden bu rotada olmanın kendileri için yalnızca bir yarış değil geçmişle bugünü buluşturmak anlamına geldiğini belirten Uysal, "Nesillerce temasının en güzel karşılığını bu etapta yaşıyoruz. Burada atılan her dümen, hem eski denizcilerimizin anısına hem de yeni kuşaklara bir selam niteliğinde." dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise İasos etabının Bodrum denizcilik geleneğini hatırlattığını kaydetti.

25 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek organizasyonda yarın, İasos-Yalıkavak etabı geçilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.