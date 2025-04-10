Eski koç Michael Malone'un ayrılığının ardından Denver Nuggets'ta başantrenörlük görevini üstlenen David Adelman, takımına ilk mesajını verdi.



Adelman, oyunculara birlik çağrısı yaparak hâlâ Batı'daki yarışın içinde olduklarını hatırlattı.



"Son 30 saat herkes için oldukça stresliydi. Ama artık birlik olmamız gerekiyor. Sadece oyuncular değil, tüm ekip olarak beklentilerin altında kaldık."



Denver Nuggets, son haftalardaki kötü performans nedeniyle Batı Konferansı'nda 2. sıradan 5'li bir dördüncülük eşleşmesine kadar düştü. Ancak kalan 3 maçı kazanırlarsa yeniden 3. sıraya yükselebilirler.



Josh Kroenke'nin "Daha iyi olun" mesajı verdiği takımda, genel menajer Calvin Booth'un da sezon sonunda görevine son verileceği açıklandı.



"Bu, NBA'in gerçeklerinden biri. Dramanın içine fazla kapılamayız. Hedefimiz hâlâ özel bir şey başarmak."



Adelman ayrıca, 8 yıldır birlikte çalıştığı Malone'u da onurlandırdı:



"Bu takımın tarihindeki en iyi koç. Kazanma yüzdesiyle, şampiyonlukla, bana kattıklarıyla... Onunla çalışmak bir onurdu."



