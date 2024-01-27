Beşiktaş'tan iki futbolcu için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan iki futbolcu için sakatlık açıklaması!
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27 Ocak 2024 14:45
Son güncelleme 27 Ocak 2024 14:52
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut yer almadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler." denildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amir Hadziahmetovic ile Alex-Oxlade Chamberlain ile birlikte cezalılar Mert Günok ve Tayfur Bingöl de kamp kadrosunda yer almıyor.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar ise Afrika Kupası'nda oldukları için mücadelede forma giyemeyecekler.



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