Zorlu mücadelede Tarsus Spor, OGM Ormanspor'a karşı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında OGM Ormanspor'u 88-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zorlu mücadelede Tarsus Spor, OGM Ormanspor'a karşı galip
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05 Ocak 2025 17:15
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, evinde OGM Ormanspor'u 88-85'lik skorla mağlup etti.  Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner Bahadır

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 25, Heal 18, Büşra Akgün 4, Alleyne 16, Hurt 23, Ceylin Beyza Altunpa 2, Ecem Erk, Banu Şimşek

OGM Ormanspor: Epoupa 2, Manolya Kurtulmuş 17, Aokuso 20, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 4, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 4

1. periyot: 33-30

Devre: 48-48

3. periyot: 64-67

Beş faulle çıkan: 39.06 Duygu Özen (OGM Ormanspor)

 

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