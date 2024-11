New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın, hamstring sakatlığından yakın zamanda dönmeyeceği iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, hamstring sakatlığının iyileşme sürecinde yer alan Williamson'ın "yakın zamanda parkelere dönmeyeceğini" söyledi.



Charania, 6 Kasım'da Cleveland Cavaliers'a karşı alınan yenilgide sakatlık geçirmesinin ardından Pelicans'ın son yedi maçını kaçıran Zion'ın "uzun bir süre daha parkelerden uzak kalacağını" belirtti.



New Orleans, All-Star oyuncusunun kenarda olmasından bu yana oynadığı yedi maçtan yalnızca birinde galip gelebilmişti.



Williamson, Cleveland'a karşı alınan yenilgiden önce hamstring gerginliği nedeniyle iki maçı kaçırmıştı.



Bu sezon sakatlıklarla boğuşan New Orleans'ta geçtiğimiz yaz kadroya katılan Dejounte Murray ilk maçta elini kırarken, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III ve Jose Alvarado da bu sezon bazı noktalarda kadro dışı kaldı.