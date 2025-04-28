Zeyyat Kafkas: 'Türk futbolu için hepsi birer değerdir'

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden Trabzonspor U19 takımı hakkında açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"HEPSİ BİRER DEĞER"
Her bir futbolcunun Türk sporu için değerli olduğunu belirten Kafkas, "Çocukların hepsinin alınlarından öpüyoruz. Türk futbolu ve sporu için hepsi birer değerdir. Bu takım, takım ruhunun ortaya konulması anlamında bence şampiyon." ifadelerini kullandı.
"HEPSİ BİRER DEĞER"
Her bir futbolcunun Türk sporu için değerli olduğunu belirten Kafkas, "Çocukların hepsinin alınlarından öpüyoruz. Türk futbolu ve sporu için hepsi birer değerdir. Bu takım, takım ruhunun ortaya konulması anlamında bence şampiyon." ifadelerini kullandı.