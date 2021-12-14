Zahavi'den ikinci soygun sonrası ayrılık kararı!

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'de forma giyen Eran Zahavi, evinin ikinci kez soyulmasının ardından ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zahavi'den ikinci soygun sonrası ayrılık kararı!
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14 Aralık 2021 15:38
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen İsrailli oyuncu Eran Zahavi, evinin ikinci kez soyulmasının ardından ülkeden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

İsrail basını, sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı Dubai'de tedavi gören oyuncunun, ikinci kez başına gelen bu olayla ayrılık kararını kafasına koyduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, ailesinin evinde daha önce meydana gelen soygunla ilgili henüz hiçbir şüphelinin de tutuklanamadığı ifade edildi.

İlk soygun sonrası açıklama yapan Zahavi'nin, " Ailemle bizim için iyi olacağını düşündüğümüz bir karar aldım. Kalmaya karar verdik." açıklamasını yapsa da ikinci olayın, oyuncunun fikrini değiştirdiği belirtildi.

PSV ile 2020'de iki yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki İsrailli oyuncunun 2022'de sözleşmesi sona erecek.

Zahavi, bu sezon Hollanda ekibiyle çıktığı 23 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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